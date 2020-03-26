Основатель «Теремка» предрек исчезновение ресторанов и кафе в России

Основатель российской сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров предрек исчезновение кафе и ресторанов в России. По его словам, этот бизнес в стране находится на грани уничтожения и может закрыться в ближайшие 10-15 дней. Такое заявление он сделал в беседе с Inc.
Гончаров пояснил, что большинство рестораторов на фоне простоя из-за коронавируса получили огромные кассовые разрывы. Теперь они не могут платить зарплаты, арендные платежи, НДС и прочие налоги. По прогнозу бизнесмена, безработица как минимум на полгода грозит 3-5 миллионам россиян.
Он заявил, что меры по поддержке бизнеса, предложенные властями, хорошие, однако не подходят для его сети. Гончаров обратился к правительству от лица рестораторов и попросил ввести мораторий на один год по платежам, чтобы отрасль смогла восстановиться и вернуться к стабильной работе. Если такой вариант невозможен, предприниматель попросил власти России предоставить ликвидность для банков, чтобы бизнес мог брать кредиты.
Президент Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с экстренным обращением к нации, в котором представил меры по поддержке граждан и экономики страны. Среди анонсированных мер он назвал отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и по кредитам на полгода для малого и среднего бизнеса, отсрочку на полгода для осуществления страховых взносов для микропредприятий, мораторий на подачу заявлений о банкротстве со стороны кредиторов, пониженную ставку страховых взносов для работников малого и среднего бизнеса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения