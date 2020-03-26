США предрекли превращение в социалистическое государство

США рискуют превратиться в социалистическое государство из-за мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса. Такое будущее стране предрекли в The Washington Post.

Как отмечает издание, жесткие ограничения, вводимые во всех штатах с одобрения президента США Дональда Трампа, не только нарушают гражданские права, но и разрушают американскую экономику, так как многие компании и предприятия временно закрываются и терпят огромные убытки, а люди вынуждены не выходить из дома и могут потерять работу. При этом власти на местах не пытаются каким-либо образом бороться за соблюдение прав и свобод граждан или спасать экономику, уповая на обещанную правительством страны финансовую помощь.

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Так, после заявлений Трампа о том, что ни один наемный работник в стране не останется без зарплаты и не будет страдать из-за сложившейся ситуации, на которую он никак не мог повлиять, губернаторы начали активно вводить карантинные меры, не задумываясь о последствиях и полностью полагаясь на государство. В результате Сенат США действительно принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса, что, считает The Washington Post, ознаменовало переход США от рыночного капитализма к демократическому социализму, который, в частности, продвигает претендующий на роль кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

«Мы перешли Рубикон... Когда дым рассеется, от Соединенных Штатов, которые мы знали, практически ничего не останется... Эксперты все еще спорят о том, какое влияние пандемия коронавируса окажет на президентскую гонку, но мы уже знаем ответ. Сенатор Берни Сандерс, или по крайней мере его философия, победил», — пишет издание.

В таких условиях, отмечает The Washington Post, Демократической партии, все большее влияние в которой приобретают такие сторонники левых идей, как Сандерс или конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, больше не следует переживать по поводу того, что представлять ее на выборах будет слишком социалистически настроенный кандидат. «Теперь мы все социалисты», — заключает издание.

Ранее 26 марта стало известно о принятии Сенатом США законопроекта, согласно которому на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса будет выделено около 2 триллионов долларов. Как ожидается, 350 миллиардов долларов пойдут на поддержку малого бизнеса, 250 миллиардов — на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов — на непосредственную борьбу с коронавирусом. Кроме того, 500 миллиардов долларов направят на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, городов и штатов, наиболее пострадавших от коронавируса. Такая же сумма предусмотрена на единовременные выплаты миллионам американских налогоплательщиков c доходом до 75 тысяч долларов в год.

По последним данным, в США выявлено более 69 тысяч случаев инфицирования; 1042 человека погибли, 616 — вылечились. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что именно США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.

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