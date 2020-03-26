Появились подробности состояния заразившегося коронавирусом Вайнштейна

Появились подробности состояния голливудского продюсера Харви Вайнштена, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает Page Six.

Как рассказал источник издания, осужденный на 23 года и в настоящее время находящий на карантине бывший магнат чувствует себя хорошо. Он дышит самостоятельно, в связи с чем его состояние нельзя назвать критическим. Предполагается, что кинематографист заразился COVID-19 во время нахождения на острове-тюрьме Райкерс.

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О диагнозе Вайнштейна стало известно 23 марта. Он сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него симптомах, после чего у него взяли анализы на коронавирус, результат которых оказался положительным.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор, апелляция будет подана в июле.

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