Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии

Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) рассказал о своем состоянии на странице в Facebook.
Он пояснил, что 13 марта заболел вместе с женой, у которой болезнь протекала в легкой форме. Температура у супруги литературоведа держалась только один день. Кроме того, она страдала от головных болей и потери обоняния. Свое же состояние писатель сравнил с «паршивым гриппом с затяжной температурой».
По словам Акунина, он на протяжении десяти дней лежал дома с температурой, однако не испытывал никаких проблем с дыханием, характерных для зараженных COVID-19. На 11-й день ему выписали антибиотики, после которых ему стало лучше.
«Больше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет», — заявил писатель. Он призвал людей вести себя ответственно и помогать окружающим, но при этом не поддаваться панике.
О своем диагнозе 63-летний Акунин сообщил 26 марта. Он рассказал, что на время забросил социальные сети, так как лежит дома с «модной болезнью».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения