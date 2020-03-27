Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

По версии следствия, 26 марта маленькая девочка оказалась вне поля зрения взрослых, и в какой-то момент ее голова застряла между перегородками игровой лестницы. Ребенок повис и провисел так «не менее 9 минут 27 секунд». Была получена тупая травма шеи с повреждением спинного мозга, что привело к смерти на месте происшествия.

Вину за произошедшее возложили на воспитательницу, которая должна была наблюдать за детьми. В сообщении сказано, что женщина «на длительное время отвлекалась на посторонние занятия». Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности малолетнему (часть 2 статьи 109 УК).

В конце февраля четырехлетний мальчик из Ростовской области принес из детского сада открытку и хотел сделать отцу сюрприз к Дню защитника Отечества. Когда он попытался прикрепить бумагу к стене, то вдохнул гвоздик, который положил в рот. Изделие застряло в бронхах, ребенок умер в реанимации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!