Агрессивный душевнобольной сбежал из машины скорой в Москве

На западе Москвы из машины скорой помощи сбежал душевнобольной мужчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство «Москва».

По словам собеседника агентства, сбежавший 1984 года рождения, среднего телосложения, с русыми волосами. Он был одет в больничную пижаму коричневого цвета.

Источник добавил, что мужчина может быть агрессивен. О нем сообщили полиции.

Осенью 2019 года житель Башкирии сообщил о несуществующей бомбе на территории наркологического диспансера. После задержания он рассказал, что хотел затеряться среди других пациентов во время эвакуации и покинуть больницу. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

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