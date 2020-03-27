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Лжесотрудник ФСБ вымогал у бизнесменов подарок руководству спецслужбы

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

ФСБ России совместно с МВД задержали Н. Полянского с поличным при получении денежных средств в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ.

В отношении Полянского возбуждено уголовное дело по части третей статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Было установлено, что подозреваемый вводил в заблуждение граждан, представляясь высокопоставленным сотрудником ФСБ. Он якобы осуществлял деятельность, связанную с рейдерскими захватами коммерческих предприятий и оказанием помощи в уклонении от уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

Потерпевшим предлагалось написать заявление на имя директора ФСБ, это обращение якобы служило основанием для решения проблемы. Помимо этого, Полянский вымогал у бизнесменов подарок для руководства спецслужбы. В ходе обыска дома подозреваемого были обнаружены удостоверения МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и прокуратуры России.

В настоящее время Полянский заключен под стражу.

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