Медведев призвал создать благоприятные условия производителям телекоммуникаций

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власти страны должны создать для отечественных производителей телекоммуникационного оборудования наиболее благоприятные коммерческие условия. Об этом он рассказал в ходе совещания о проблемах внедрения технологий связи 5G в России, пишет ТАСС.

По словам Медведева, обеспечить необходимую защищенность линий связи можно только с помощью телекоммуникационного оборудования отечественного производства.

«Проект создания 5G, а в перспективе это уже переход и на более высокие формы связи — 6G и так далее, должен помочь нашим производителям выйти на новый уровень развития. И мы должны создать для них наиболее благоприятные коммерческие условия. Особенно это важно сейчас, когда, по сути, рынки замкнуты, произошла изоляция, и сколько она продлится — никто не знает», — отметил зампред Совбеза.

Кроме того, он назвал развитие отечественного сегмента телекоммуникационного оборудования исключительной вещью в сегодняшних условиях изоляции мировых рынков.

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