В Кремле рассказали о мерах защиты Путина от коронавируса

Все необходимые меры для защиты президента России Владимира Путина от заражения коронавирусной инфекцией принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 27 марта.

«Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства продолжает работать и «не может просто прекратить» это делать.

Также Песков подтвердил, что в администрации президента выявлен случай заболевания коронавирусом. По его словам, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры, при этом зараженный сотрудник не контактировал с президентом.