Навка рассказала о самочувствии после посещения мероприятия с Лещенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о самочувствии после посещения празднования дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого, на котором присутствовал зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко. Ее слова приводит издание «Подъем».

Навка заявила, что чувствует себя хорошо. «Уже две недели прошло с того момента, и все в порядке, слава богу», — сказала она.

Ранее 27 марта ведущая Ксения Собчак рассказала, что на мероприятии присутствовал композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, и другие российские звезды. Навка находилась на праздновании с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Лещенко вместе с супругой Ириной госпитализировали в больницу в Коммунарке 24 марта. Позднее врачи подтвердили наличие коронавируса у народного артиста РСФСР.

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