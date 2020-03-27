Иностранец надругался над россиянкой в лифте

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в надругательстве над 23-летней девушкой. Об этом в пятницу, 27 марта, «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по 132 статье УК РФ («Насильственный действия сексуального характера»). По данным следствия, 22 марта, мужчина зашел в подъезд жилого дома в Зеленограде и надругался над ранее не знакомой девушкой. В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение.

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, задержан 32-летний гражданин Армении, который работает на овощной базе. Он зашел за девушкой в подъезд и в лифте, угрожая ей насилием и убийством, надругался над ней. На 13-м этаже, когда лифт остановился, иностранец вывел потерпевшую на лестничную клетку и продолжил преступные действия. Источник подчеркнул, что подозреваемый попал на все видеокамеры.

В начале марта сообщалось, что в Саратове пьяный россиянин надругался над 65-летней пенсионеркой посреди улицы. 38-летний мужчина, угрожая пенсионерке убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

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