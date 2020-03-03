Пьяный россиянин надругался над пенсионеркой посреди улицы

В Саратове пьяный россиянин надругался над 65-летней пенсионеркой посреди улицы. Об этом во вторник, 3 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Инцидент произошел 26 января. По данным следствия, на пересечении улиц Большая Горная и Университетская 38-летний мужчина, угрожая пенсионерке убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Обвиняемый заключен под стражу.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в Бурятии местный житель избил 65-летнего пенсионера из-за того, что тот отказался дать ему денег в долг, а также забрал две тысячи рублей, угрожая ножом.

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