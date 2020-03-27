На фоне пандемии коронавируса мировая экономика погрузилась в рецессию. Об этом во время брифинга сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Трансляция велась в Twitter.
По словам Георгиевой, нынешний спад окажется не меньшим, чем во время глобального экономического кризиса 2009-го. Восстановление мировой экономики в 2021 году возможно только при условии, что распространение Covid-19 удастся сдержать, добавила глава МВФ.
Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии. ВВП страны, как ожидается, снизится на 0,8-3 процента, а объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплат сотрудникам только ухудшит ситуацию в экономике.
Ранее в марте экономисты объявили о начале глобального экономического кризиса. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения