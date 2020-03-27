Россиянин поплатился жизнью за оскорбление жены

В Ставрополе 38-летний мужчина поплатился жизнью за оскорбление собственной жены. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в феврале россиянин на глазах у своего 40-летнего приятеля грубо разговаривал с супругой. Приятель сделал замечание и попросил прекратить оскорблять женщину. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате завязалась драка, в ходе которой супруг, оскорблявший жену, получил множество ножевых ранений лица и тела. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека»).

5 декабря 2019 года сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, изрезавшего ножом свою семью.

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