Чистая прибыль в 2019 году Страховой Группы ВСК превысила 7 миллиардов рублей

Чистая прибыль Страховой Группы ВСК за 2019 год составила более 7 миллиардов рублей. Таковы итоги деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), с которыми познакомилась «Лента.ру».

Сборы Страховой Группы ВСК остаются на уровне 2018 года и составляют 93,3 миллиарда рублей. Наибольшие сборы достигли за счет ОСАГО и составили 23,4 миллиарда рублей, автокаско с объемом в 22 миллиарда рублей, а также сборов в 14 миллиардов рублей от страхования несчастных случаев и болезней.

Комбинированный коэффициент убыточности без учета страхования жизни составил 93,3 процента. Рентабельность капитала более 24 процентов.

Активы согласно данным консолидированной отчетности, выросли более чем на 16 процентов до 154,7 миллиардов рублей. Капитал вырос и достиг отметки в 31,2 миллиарда рублей.

«Несмотря на высокую турбулентность и сложность сегодняшней ситуации на финансовом рынке, ВСК демонстрирует стабильные финансовые результаты и устойчивую динамику роста: это обусловлено не только высоким уровнем сервиса и надежности компании, но и непрерывной работой по поиску инноваций и внедрению новых технологий, профессиональной работе нашей команды и постоянному совершенствованию системы управления ключевыми процессами, что также приносит дополнительный синергетический эффект и говорит о правильности выбранной стратегии развития на протяжении почти 30 лет», — прокомментировал итоги года председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Аудиторская компания PwC провела проверку финансовой отчетности и отметила полное соответствие содержащейся в ней информации международным стандартам.

Сегодня Группа ВСК объединяет САО «ВСК», ООО «ВСК-Линия жизни», СК «Интери», ООО «ВСК-Милосердие».

