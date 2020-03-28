В США раскупили почти все золото. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Американские инвесторы и банкиры столкнулись с нехваткой золотых слитков и монет.
Сообщается, что дилеры либо все распродали, либо временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая чеканит слитки с 1856 года, сообщила клиентам, чтобы те не спрашивали наличие слитков у нее. В Лондоне, Великобритании, банкиры пытаются нанять военные грузовые самолеты для доставки своих золотых слитков на нью-йоркские биржи.
Также сообщается, что банкиры с Уолл-стрит обратились к канадскому королевскому монетному двору за помощью. Канаду попросили увеличить производство золота для отправки в США.
Цена фьючерсов на золото в Соединенных Штатах выросла почти на 9 процентов, до 1,6 тысячи долларов за тройскую унцию на этой неделе и достигла семилетнего максимума.
Ранее сообщалось, что на рынке США возникли отрицательные цены на нефть Bloomberg сообщило, что производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения