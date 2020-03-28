В России расширили список редких заболеваний

Власти расширили список редких заболеваний, для лечения которых будут закупаться лекарства за счет государств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
Список дополнен апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибурногена), VII (лабильного) X (Стюарта — Прауэра).
С 1 января 2020 году в России вступил в силу закон, которым расширяется федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета. В конце декабря 2019 года его подписал президент Владимир Путин.
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