Итальянский певец Аль Бано заговорил по-русски

Итальянский певец Аль Бано по-русски поблагодарил Россию за помощь, оказанную Италии в связи с распространением коронавируса. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС.
«Спасибо, спасибо большое за этот важный жест любви, который Россия продемонстрировала Италии в один из самых трагических моментов итальянской истории», — заявил Аль Бано. Словосочетание «спасибо большое» он сказал на русском языке.
По словам артиста, «ни один итальянец никогда не забудет этот шаг братской солидарности».
Он сообщил, что сейчас находится в своем доме в области Апулия, где, помимо прочего, занимается производством вина. Аль Бано также заявил, что в день похорон коронавируса устроит праздник, а после этого даст концерты во всем мире.
Ранее в марте Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
76-летний Аль Бано, известный, в частности, исполнением песни Felicita («Счастье»), был наиболее популярен в 1980-е годы, после того как вышел его хит Sharazan. За свою карьеру он выпустил около 30 сольных альбомов, и еще столько же в сотрудничестве с бывшей женой Роминой Пауэр.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения