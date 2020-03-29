В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.
Туда в том числе вошли вице-премьеры, главы МЧС, МВД, Минпромторга, Минздрава, Минэкономразвития.
Президиум будет собираться по мере необходимости, его задача — решение оперативных вопросов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия временно закроет все границы. Такие меры приняли на фоне распространения кронавируса в России и мире. За сутки в России выявили 240 случаев заражения коронавирусом.
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