Назначен новый глава Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.
Ранее Липов занимал должность начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Накануне Владимир Путин освободил его от этой должности.
До Андрея Липова должность главы Роскомнадзора Анатолий Жаров. 24 марта его назначили генеральным директором медиахолдинга «Газпром-Медиа».
За время работы Жарова на посту главы Роскомнадзора ведомство предпринимало инициативы, связанные с блокировкой сайтов и публикаций в соцсетях, а также по ограничению доступа к крупному торрент-трекеру RuTracker и мессенджеру Telegram.
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