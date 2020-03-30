Несколько стран отказались от помощи Китая в борьбе с коронавирусом

Ряд стран отказались от помощи Китая в борьбе с коронавирусом, в частности, не воспользовались присланным оборудованием. На это указывает BBC News.
Поддержку отвергли власти Испании, Турции и Нидерландов. Все они отправили свыше тысячи тестов и несколько сотен тысяч медицинских масок обратно в КНР.
В Нидерландах заявили, что к ним пришли некачественные маски. А правительство Испании объявило о том, что 60 тысяч человек не смогли точно определить, есть ли у них вирус, воспользовавшись китайскими тестами. BBC News указывает, что у масок и тестов был сертификат качества.
Издание отметило, что сообщения о неподходящем оборудовании появились после того, как в мире стали распространяться слухи: некоторые эксперты утверждали, что Китай может использовать вспышку пандемии для усиления своего влияния на другие страны.
Всего в мире выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения