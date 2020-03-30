Появился еще один выигравший от коронавируса

В мире появился еще один выигравший от распространения пандемии коронавируса. Им стал немецкий производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Draegerwerk, чьи акции выросли в цене на 75 процентов, пишет Bloomberg.
Стремительный рост бумаг Draegerwerk произошел на фоне падения ведущих немецких индексов, которое составило от 17 до 30 процентов. Спрос на акции компании был спровоцирован новостями о новых заказах: Draegerwerk собирается поставить 10 тысяч аппаратов в больницы внутри страны и еще 10 тысяч экспортировать за рубеж.
Аналитики рекомендуют инвесторам держать акции Draegerwerk в портфеле и не продавать их, поскольку в дальнейшем они могут еще больше подорожать из-за глобального дефицита аппаратов ИВЛ. По предварительным расчетам, их продажи могут принести компании около 230 миллионов евро выручки по итогам 2020 года. В результате доналоговая прибыль (EBIT) может составить 173 миллиона.
В отчетности за 2019-й Draegerwerk указала доход в 2,78 миллиарда евро и 66,6 миллиона EBIT. 1,74 миллиарда евро пришлись на продажи медицинских изделий, при этом доля аппаратов ИВЛ не указана.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения