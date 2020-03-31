На Украине зафиксировали почти 100 случаев заражения коронавирусом за сутки

На Украине зафиксировали почти 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число жителей с инфекцией возросло до 645, сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

По его данным, за последние сутки выздоровели десять зараженных. Среди них — пациенты из Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Черновицкой областей. Количество умерших достигло 17.

Ранее 31 марта сообщалось о 548 зараженных коронавирусом на Украине.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинцы должны поддержать власть в борьбе с коронавирусом и передавать ей информацию об известных случаях инфицирования и о людях, контактировавших с потенциально зараженными. Он также уточнил, что с 11 марта в Киев из-за рубежа вернулись 37 тысяч жителей, причем почти 450 горожан контактировали с инфицированными.

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