На Украине зафиксировали почти 100 случаев заражения коронавирусом за сутки

На Украине зафиксировали почти 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число жителей с инфекцией возросло до 645, сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
По его данным, за последние сутки выздоровели десять зараженных. Среди них — пациенты из Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Черновицкой областей. Количество умерших достигло 17.
Ранее 31 марта сообщалось о 548 зараженных коронавирусом на Украине.
В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинцы должны поддержать власть в борьбе с коронавирусом и передавать ей информацию об известных случаях инфицирования и о людях, контактировавших с потенциально зараженными. Он также уточнил, что с 11 марта в Киев из-за рубежа вернулись 37 тысяч жителей, причем почти 450 горожан контактировали с инфицированными.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения