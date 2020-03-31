На фоне пандемии коронавируса российские звезды устроили флешмоб

Российские знаменитости запустили домашний культурный марафон #ЖитьТворитьЛюбить на фоне пандемии коронавируса. В рамках флешмоба звезды публикуют в своих социальных сетях видео, на которых они поют песни, зачитывают отрывки из любимых книг и делятся видами из своего окна.

Одной из первых акцию поддержала актриса Ольга Кабо. «Пандемия на время закрыла театры, лишила встреч со зрителями, прервала нить нашего творческого общения. И мы, актеры театра и кино, пытаемся найти пути взаимодействия. Ведь жизнь продолжается, а, следовательно, в ней должны присутствовать поэзия, литература , музыка, гармония всех красок и ощущений», — отметила артистка на своей странице и прочитала стихотворение Анны Ахматовой «То пятое время года».

Фото опубликовано @kabo_olga

Во флешмобе приняла участие и актриса Марина Александрова. В своем Instagram-аккаунте она выложила видео, на котором зачитывает карантинное письмо Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, оказавшегося в изоляции на юге Франции в 1920 году из-за вспышки «испанки».

Фото опубликовано @volkovawolka

Актриса Екатерина Волкова поделилась стихотворением, которое написала сама во время изоляции, а телеведущий Эрнест Мацкявичюс прочитал эссе, написанное им 10 лет назад. Акцию поддержали актеры Вячеслав Манучаров, Дмитрий Караневский, Оскар Кучера, художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Глеб Жуков, музыкант Юрий Розум, поэт Вероника Пономарева и другие деятели культуры.

Фото опубликовано @ernestmatskyavichyus

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