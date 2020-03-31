На фоне пандемии коронавируса российские звезды устроили флешмоб

Российские знаменитости запустили домашний культурный марафон #ЖитьТворитьЛюбить на фоне пандемии коронавируса. В рамках флешмоба звезды публикуют в своих социальных сетях видео, на которых они поют песни, зачитывают отрывки из любимых книг и делятся видами из своего окна.
Одной из первых акцию поддержала актриса Ольга Кабо. «Пандемия на время закрыла театры, лишила встреч со зрителями, прервала нить нашего творческого общения. И мы, актеры театра и кино, пытаемся найти пути взаимодействия. Ведь жизнь продолжается, а, следовательно, в ней должны присутствовать поэзия, литература , музыка, гармония всех красок и ощущений», — отметила артистка на своей странице и прочитала стихотворение Анны Ахматовой «То пятое время года».
Во флешмобе приняла участие и актриса Марина Александрова. В своем Instagram-аккаунте она выложила видео, на котором зачитывает карантинное письмо Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, оказавшегося в изоляции на юге Франции в 1920 году из-за вспышки «испанки».
Актриса Екатерина Волкова поделилась стихотворением, которое написала сама во время изоляции, а телеведущий Эрнест Мацкявичюс прочитал эссе, написанное им 10 лет назад. Акцию поддержали актеры Вячеслав Манучаров, Дмитрий Караневский, Оскар Кучера, художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Глеб Жуков, музыкант Юрий Розум, поэт Вероника Пономарева и другие деятели культуры.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения