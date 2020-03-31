Россияне стали больше занимать на жилье

Средний размер ипотечного кредита в России по итогам февраля 2020-го составил 2,7 миллиона рублей. Это максимальная для страны сумма за всю историю ведения соответствующей статистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс».
За месяц размер ипотеки увеличился более чем на 2 процента, подсчитали аналитики. В январе россияне в среднем занимали на жилье по 2,64 миллиона рублей. По информации «Эквифакс», всего за февраль российские граждане подписали 50,9 тысячи ипотечных договоров — почти на треть больше, чем в январе. Рост объемов выдачи жилищных кредитов эксперты объясняют уменьшением ипотечных ставок — займы стали доступнее.
Ранее в марте президент России Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по ипотеке. Эта мера поддержки в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции была озвучена в ходе телеобращения главы государства к гражданам 25 марта.