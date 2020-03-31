Россияне стали больше занимать на жилье

Средний размер ипотечного кредита в России по итогам февраля 2020-го составил 2,7 миллиона рублей. Это максимальная для страны сумма за всю историю ведения соответствующей статистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс».

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За месяц размер ипотеки увеличился более чем на 2 процента, подсчитали аналитики. В январе россияне в среднем занимали на жилье по 2,64 миллиона рублей. По информации «Эквифакс», всего за февраль российские граждане подписали 50,9 тысячи ипотечных договоров — почти на треть больше, чем в январе. Рост объемов выдачи жилищных кредитов эксперты объясняют уменьшением ипотечных ставок — займы стали доступнее.

Ранее в марте президент России Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по ипотеке. Эта мера поддержки в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции была озвучена в ходе телеобращения главы государства к гражданам 25 марта.

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