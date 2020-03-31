Уральские ученые займутся астрохимическими исследованиями

В Уральском федеральном университете (УрФУ) в 2020 году появится лаборатория астрохимических исследований. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил ТАСС заведующий лабораторией астрохимии и внеземной физики УрФУ Антон Васюнин.

По его словам, средства на создание лаборатории, где уральские ученые смогут заняться экспериментами в области зарождения органической материи в приближенных к космическим условиях, были получены вузом по итогам конкурса Минобрнауки, прошедшего в прошлом году.

«Финансирование значительное, поэтому проект лаборатории будет большой... Новая лаборатория астрохимических исследований будет оснащена самым современным оборудованием, что позволит проводить исследования на мировом уровне», — отметил Васюнин.

Он также подчеркнул, что тематика работы исследовательского комплекса «станет уникальной для России».

Ранее в марте сообщалось, что Минобрнауки в рамках нацпроекта «Наука» объявило новый конкурс среди российских научных организаций, победители которого получат миллионные гранты на обновление приборной базы.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!