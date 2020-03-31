Армения попросила Россию о скидке на газ

На фоне пандемии коронавируса Армения обратилась к российскому «Газпрому» с просьбой начать переговоры о снижении цены на газ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.
Вице-премьер Мгер Григорян объяснил эту меру ухудшением социально-экономической ситуации в связи с распространением вируса. В «Газпроме» пока не прокомментировали обращение, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В этом году газ для Армении стоит 165 долларов за тысячу кубометров, цены остались на уровне прошлого года.
По последним данным, в Армении коронавирусом заражено более 500 человек, в России эта цифра превысила две тысячи.
Ранее в марте скидку на российский газ получила Болгария. Условия контракта позволят снизить стоимость газа для болгарских потребителей на 40 процентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения