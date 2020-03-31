Треть украинских гастарбайтеров в Польше потеряла работу

Треть украинских гастарбайтеров, проживающих в Польше, заявили о существенных ограничениях или полной потере работы из-за пандемии коронавируса. Данные опроса приводит Wirtualne Media.

Кроме того, еще 27 процентов заявили о трудностях с трудоустройством. Три процента опрошенных сообщили о том, что потеряли жилье.

60 процентов респондентов ощутили на себе карантинные ограничения, введенные польским правительством. При этом половина опрошенных не опасается коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса. Более 400 тысяч выходцев с Украины работают в строительной отрасли в Польше, на которую приходится 8 процентов ВВП страны. На фоне эпидемии коронавируса порядка 20 процентов украинских рабочих вернулись на родину и не смогут попасть обратно в Польшу из-за закрытых границ. Те же, кому позволено въехать в Польшу, попадают на обязательный карантин.

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