Россиянина застрелили сквозь стену чума

Житель тундры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приговорен к условному сроку за случайную гибель вахтовика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30-летнего мужчину признали виновным по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и дали один год условно. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, вечером 10 июня 2019 года трое вахтовиков на вездеходе «Трэкол» выехали с участка, где вели работы, на базу, расположенную в 25 километрах от поселка Сабетта. Ехавший по растаявшему автозимнику вездеход на половине пути провалился в ручей. Неподалеку вахтовики заметили чум и обратились за помощью к его хозяину.

Чтобы отогнать свору собак, мужчина стал доставать заряженное ружье, хранившееся в жилище на полу под листом пенопласта. Но оружие зацепилось курком за пенопласт, в результате чего произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь попала в грудь стоящему за чумом на расстоянии пяти метров россиянину. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в больницу поселка Сабетта.

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