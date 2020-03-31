Врачи российского региона впервые устранили редкую патологию спинного мозга

Рентгенохирурги первой Свердловской областной клинической больницы впервые устранили редкую врожденную патологию сосудов спинного мозга. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Пациент — 18-летний житель Красноуральска — имел спинальную артериовенозную фистулу (прямое соединение между артерией и веной). «Нейрохирург, у которого я консультировался, доходчиво объяснил, что если ничего не предпринять, существует риск серьезных последствий. Поэтому я сразу был настроен на эту операцию», — рассказал молодой человек.

Хирург Камилла Мавлютова, выполнившая операцию, сообщила, что спинальную фистулу эмболизировала впервые. «Ранее мы проводили эмболизации (вмешательства, заключающиеся в избирательной закупорке кровеносных сосудов) при различных сосудистых патологиях центральной нервной системы», — добавила она.

Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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