На Крымском мосту установят блокпост для борьбы с коронавирусом

На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан, чтобы не допустить завоза коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передаетРИА Новости.

Как уточнил Аксенов, блокпост на Крымском мосту выставят с полуночи 2 апреля. Он уточнил, что будет «стопроцентный досмотр всего автотранспорта»..

Аксенов также заявил, что в связи с распространением инфекции в ночь на 2 апреля в регионе введут карантин.

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31 марта власти города федерального значения — Севастополя — приняли решение установить блокпосты на въезде в населенный пункт для предотвращения распространения коронавируса. На блокпостах будут проверять все автомобили, которые пытаются въехать в Севастополь.

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