Неизвестный мужчина с чемоданами на беговой дорожке позабавил пользователей сети. Видеозапись забега была опубликована в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

На кадрах видно, как мужчина в спортивной форме и кроссовках занимается бегом с багажом в руках и периодически смотрит на часы. «Всем, кто так жаждет поскорее вернуться в небо, необходимо подготовиться! Любви, здоровья и смеха всем в эти непростые времена», — говорится в подписи к посту.

Юзеры обсудили ситуацию в комментариях. «Когда ты опаздываешь больше чем на два часа», — написал один. «Бежишь к своим целям на 2020-й», — пошутил другой. «Забавно. Так и будем тренироваться, пока снова не начнем летать», — отметил третий. «А еще при этом можно представлять, что твое ближайшее путешествие не отменилось», — высказался четвертый.

27 марта сообщалось, что пассажир в костюме динозавра, явившийся в аэропорт в разгар пандемии коронавируса, вызвал одобрение в сети. Видео набрало более 300 тысяч просмотров за два дня и несколько сотен насмешливых комментариев.

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