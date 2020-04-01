В России нашли способ уничтожить коронавирус

В России ученые инновационного центра «Сколково» нашли способ бороться против бактерий, грибков и вирусов, что может быть эффективным и против коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Как считают специалисты, таким средством борьбы является обработанная холодной плазмой вода, которой дали название «Мегнарил». Ученые отмечают, что при определенных химических процессах образуются «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистая кислота. Эти вещества способны уничтожить клетки вирусов.

Такую воду можно применять для обработки масок и различных поверхностей, а также для распыления в воздухе. Жидкость безопасна для человека, дешевая в производстве — около 100 рублей за тысячу литров.

Сейчас ученые занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийного производства.

Ранее в Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса. Новый тест сможет не только выявить COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов и от MERS-Cov (ближневосточного респираторного синдрома). Как отметили в ведомстве, благодаря массовому тестированию можно предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 855 тысяч человек, скончались 42 тысячи, более 177,8 тысячи вылечились.

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