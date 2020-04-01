Россиянин утонул в ванне во время самоизоляции

На севере Москвы 30-летний пьяный россиянин утонул, когда принимал ванну во время самоизоляции. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
По данным газеты, на съемной квартире проживали трое человек — все они работали электромонтажниками. Двое из них приехали из Екатеринбурга, один — из Новосибирска. Квартиру им оплачивала организация.
С 28 марта мужчины оставались дома, практически не покидая квартиру. Издание пишет, что они заранее купили много водки и закусок. В ночь на 1 апреля мужчина отправился в ванную, а соседи легли спать. Ночью один из них проснулся от звуков льющейся в ванной комнате воды, ему пришлось взломать замок, чтобы попасть в помещение. Внутри он обнаружил тело в воде.
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было зафиксировано 440 новых случаев заражения, а также семь случаев смерти. Как уточнили в оперативном штабе, всего в стране зафиксировано 24 летальных случая.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения