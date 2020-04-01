Россиянин утонул в ванне во время самоизоляции

На севере Москвы 30-летний пьяный россиянин утонул, когда принимал ванну во время самоизоляции. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным газеты, на съемной квартире проживали трое человек — все они работали электромонтажниками. Двое из них приехали из Екатеринбурга, один — из Новосибирска. Квартиру им оплачивала организация.

С 28 марта мужчины оставались дома, практически не покидая квартиру. Издание пишет, что они заранее купили много водки и закусок. В ночь на 1 апреля мужчина отправился в ванную, а соседи легли спать. Ночью один из них проснулся от звуков льющейся в ванной комнате воды, ему пришлось взломать замок, чтобы попасть в помещение. Внутри он обнаружил тело в воде.

По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было зафиксировано 440 новых случаев заражения, а также семь случаев смерти. Как уточнили в оперативном штабе, всего в стране зафиксировано 24 летальных случая.

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