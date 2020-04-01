Путин проведет совещание с правительством в новом формате

Президент России Владимир Путин в среду, 1 апреля, впервые проведет дистанционное совещание с правительством. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Песков уточнил, что глава государства обсудит с министрами тему развития агропромышленного комплекса.
По его словам, Путин свяжется с членами кабмина из своей резиденции в Ново-Огарево. «Это такая новация, полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы», — сказал Песков.
Ранее в среду официальный представитель Кремля сообщил, что в целях безопасности на фоне распространения коронавируса Путин перестал здороваться за руку.
26 марта российский лидер принял участие в первом в истории онлайн-саммите лидеров стран G20. Участники обсудили ситуацию с новым вирусом. Владимир Путин призвал создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) и наладить взаимные поставки медикаментов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения