Путин проведет совещание с правительством в новом формате

Президент России Владимир Путин в среду, 1 апреля, впервые проведет дистанционное совещание с правительством. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков уточнил, что глава государства обсудит с министрами тему развития агропромышленного комплекса.

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По его словам, Путин свяжется с членами кабмина из своей резиденции в Ново-Огарево. «Это такая новация, полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы», — сказал Песков.

Ранее в среду официальный представитель Кремля сообщил, что в целях безопасности на фоне распространения коронавируса Путин перестал здороваться за руку.

26 марта российский лидер принял участие в первом в истории онлайн-саммите лидеров стран G20. Участники обсудили ситуацию с новым вирусом. Владимир Путин призвал создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) и наладить взаимные поставки медикаментов.

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