Второй человек с коронавирусом умер в Подмосковье

Второй человек умер с подтвержденным диагнозом коронавирус в Подмосковье. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 1 апреля.

59-летний житель Подмосковья ранее был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией. Он также имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени, говорится в сообщении.

Первая смерть пациента, заразившегося коронавирусом, была зарегистрирована в Московской области 30 марта. У 65-летней россиянки при поступлении в больницу была диагностирована двухсторонняя пневмония. Также она страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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