Песков ответил на вопрос о рукопожатиях Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, воздерживается ли глава государства Владимир Путин от рукопожатий. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 апреля.
«Все сейчас держат социальную дистанцию», — сказал он.
Официальный представитель Кремля отметил, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. «Все видят, как он работает удаленно, и сейчас этот формат будет использоваться максимально широко», — добавил он.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что для защиты российского лидера делается все возможное. На вопрос о ношении Путиным маски он заявил, что участникам публичных мероприятий, на которых присутствует президент, делают специальные тесты.
По последним данным, в России новый коронавирус унес жизни 24 человек. Всего зарегистрировано 2777 зараженных в 75 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения