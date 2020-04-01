Песков ответил на вопрос о рукопожатиях Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, воздерживается ли глава государства Владимир Путин от рукопожатий. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 апреля.

«Все сейчас держат социальную дистанцию», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. «Все видят, как он работает удаленно, и сейчас этот формат будет использоваться максимально широко», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что для защиты российского лидера делается все возможное. На вопрос о ношении Путиным маски он заявил, что участникам публичных мероприятий, на которых присутствует президент, делают специальные тесты.

По последним данным, в России новый коронавирус унес жизни 24 человек. Всего зарегистрировано 2777 зараженных в 75 регионах.

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