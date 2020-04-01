Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса — ею стала аномально теплая зима, как результат — меньшие потери от обычного гриппа. Об этом сообщается в журнале Итальянской ассоциации эпидемиологов, на публикацию обратило внимание агентство Bloomberg.
Отмечается, что в результате мягкой зимы пожилые люди лучше, чем обычно, перенесли сезонный грипп. В среднем ежегодно от гриппа в Италии умирают около восьми тысяч человек, однако в этом году цифра оказалась ниже на 3-6 процентов в зависимости от региона. При этом в результате вспышки коронавирусной инфекции была зафиксирована высокая смертность относительно других стран.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, что риск смертельного исхода при заражении коронавирусом повышается с возрастом. Она также отметила, что эпидемию невозможно распознать — люди могли не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними обращаться.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 106 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий в мире.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения