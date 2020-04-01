Турист обслюнявил банкноту и попал под арест

dailymail.co.uk

В Камбодже арестовали американского туриста, обслюнявившего банкноту и оставившего ее на банкомате. Видео инцидента в среду, 1 апреля, публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как 64-летний турист облизывает палец, достает из кармана 10-долларовую купюру, оставляет ее на банкомате и уходит. Мужчину поймали благодаря записям с камер видеонаблюдения: их изучили обнаружившие банкноту сотрудники банка и вызвали на место полицию и медиков.

Нарушителем оказался гражданин США по имени Льюис Джеффри Кук (Lewis Jeffrey Cook). Мужчину арестовали, несмотря на то, что его тест на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным, а купюра — поддельной. В здании банка провели дезинфекцию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Камбодже зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли.

Ранее сообщалось, что туристку из Британии арестовали за купание в бассейне в отеле на Тенерифе, запрещенное из-за коронавируса. Полицейскому пришлось нырять за нарушительницей и заставлять ее выбраться из воды.

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