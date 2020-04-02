Стали известны детали увольнения снимавших «лубянского стрелка» сотрудников ФСБ

Троих сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке в декабре 2019 года, уволили из спецслужбы. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, уволенные — это офицеры службы экономической безопасности ФСБ. Еще несколько сотрудников ведомства, которые не препятствовали действиям коллег и не доложивших позже о них руководству, получили дисциплинарное взыскание, в том числе о неполном служебном соответствии.

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В феврале сообщалось, что начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.

10 января стало известно, что из центрального аппарата ФСБ после нападения стрелка Евгения Манюрова были уволены пятеро сотрудников. Работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.

В результате нападения на улице Лубянка в Москве 19 декабря на месте погиб один сотрудник ФСБ, второй скончался позднее в больнице. Также известно о ранении еще четырех человек, среди которых одно гражданское лицо. Устроивший стрельбу Евгений Манюров, вооруженный карабином, был убит на месте.

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