Выросло число выписанных из больницы в Коммунарке пациентов

Из больницы в московской коммунарке за сутки выписали еще 33 пациента. Об этом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Facebook.

Всего на лечении в больнице состоит 325 пациентов, за сутки поступило 52 человека. У 159 из них подтвержден коронавирус. В реанимации находятся 26 человек, семь из них — на искусственной вентиляции легких.

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1 апреля сообщалось, что в Москве выписались уже 115 выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, 45 из них покинули медучреждения в среду. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, все выписанные находятся в хорошем состоянии.

По последним данным, общее число зараженных граждан составляет 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

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