Выросло число выписанных из больницы в Коммунарке пациентов

Из больницы в московской коммунарке за сутки выписали еще 33 пациента. Об этом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Facebook.
Всего на лечении в больнице состоит 325 пациентов, за сутки поступило 52 человека. У 159 из них подтвержден коронавирус. В реанимации находятся 26 человек, семь из них — на искусственной вентиляции легких.
1 апреля сообщалось, что в Москве выписались уже 115 выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, 45 из них покинули медучреждения в среду. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, все выписанные находятся в хорошем состоянии.
По последним данным, общее число зараженных граждан составляет 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения