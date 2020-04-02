Российского пенсионера замуровало в доме снегом

@breakingmash / Telegram

Российского пенсионера из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) замуровало снегом в собственном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У 68-летнего инвалида Валерия Михайловича всего одна комната, и единственное окно в ней наглухо засыпало снегом. Пенсионер просил коммунальщиков убрать завалы, но ответа так и не дождался. Из-за этого мужчина, как пишет канал, просидел несколько месяцев в кромешной тьме.

Отчаявшись, Валерий Михайлович позвонил на горячую линию помощи пенсионерам и попросил помочь хотя бы продуктами. На выручку пришли молодые люди из движения «Волонтеры-медики». За час они расчистили сугробы на улице, и в комнату вновь проник солнечный свет.

Ранее бизнесмен из Омска Владимир Буланов тоже решил помочь нуждающимся. Он безвозмездно передал свой особняк благотворительному центру «Радуга», который занимается тяжелобольными детьми и детьми из малообеспеченных семей.

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