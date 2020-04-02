Российским губернаторам предсказали проблемы из-за неготовности к коронавирусу

Губернаторов нескольких российских регионов ждут проблемы из-за неготовности к коронавирусу. Неприятности им предсказали собеседники URA.RU.

Как рассказали собеседники издания, во всех регионах пройдут проверки местных минздравов. В частности, будет проведена оценка работы системы предупреждения заболеваний и горячих линий для населения, а также эффективности и слаженности работы всех экстренных служб. Кроме того, субъекты проверят на наличие свободных мест в больницах, квалифицированных специалистов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, недостаточность мер по борьбе с инфекцией уже фиксируют на Камчатке, в Архангельской области и в Коми. Он отметил, что от губернаторов ожидают как можно больше новых и эффективных предложений, направленных на предотвращение распространения коронавируса и минимизацию потерь из-за эпидемии. «Все должны быть активными и предлагать новые практики, но они должны соответствовать закону и приниматься в интересах граждан», — пояснил он.

При этом, считает эксперт, все просчеты будут достаточно жестко караться со стороны федерального центра. «Президент дал получение полпредам. Это означает, что мы увидим довольно жесткие оценки там, где существуют перегибы», — подчеркнул Чеснаков.

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, в ряде случаев недостаточная эффективность на фоне коронавируса может стать поводом для отставки. «Под ударом все, кто находится у нас в рейтинге политической устойчивости в красной зоне», — отметил он, добавив, что в первую очередь речь идет о главе Коми Сергее Гапликове.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.

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