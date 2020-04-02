Названа компания с самым быстрым ростом производительности в России

Полиграфическая компания «Проф-Пресс» из Ростовской области названа лидером по росту производительности труда в России. За полгода производительность труда на предприятии увеличилась на 27 процентов, сообщается на сайте регионального правительства.

«Время изготовления продукции в потоке сокращено более чем в два раза, незавершенное производство — в полтора раза. Выработка на человека увеличена на 15 процентов», — уточнили в правительстве.

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Ростовская область входит в число пилотных субъектов России, где реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». От региона в нем участвуют 33 компании обрабатывающих видов промышленности. Также организовано эффективное взаимодействие с региональным и федеральным центрами компетенций.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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