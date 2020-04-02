Парламент Белоруссии ратифицировал визовое соглашение с ЕС

Палата представителей Белоруссии ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз. Об этом сообщает БЕЛТА.

Предполагается, что визовое соглашение окончательно вступит в силу в июне 2020 года после завершения всех процедур ратификации обеими сторонами. Вопрос ратификации соглашения о реадмиссии будет рассмотрен парламентом отдельно.

В белорусском парламенте подчеркнули, что подписание соглашения укрепит связи и взаимопонимание между народами ЕС и Белоруссией.

9 января Белоруссия и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для граждан Белоруссии уменьшен срок рассмотрения заявления на визу, а визовый сбор снижен до 35 евро. Некоторые категории путешественников смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.

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