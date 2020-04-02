Россияне отказались от антисептиков в пользу водки

Россияне отказались от антисептиков и стали чаще покупать водку для местного обеззараживания. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.
По ее словам, о росте покупок водки свидетельствуют данные Ассоциации производителей алкоголя. В организации заверили, что рост спроса не связан с тем, что россияне стали больше пить, а свидетельствует о недостатке медицинского средства.
В нескольких регионах России ограничили или частично запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции из-за коронавируса. Такие меры действуют в Башкирии, Хакасии, Карелии, Якутии, Кемеровской области, Туве, Красноярском и Пермском краях, а также Забайкалье.
Пандемия коронавируса охватила весь мир в 2020 году. По последним данным, в России зафиксировано 3548 заболевших, погибли 30 человек. За сутки зафиксирован 771 новый случай заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения