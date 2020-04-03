Опубликовано фото из 90-х матери самой красивой женщины в мире в купальнике

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в соцсетях архивные фотографии своей матери, 56-летней Иоланды Хадид. Посты появились в Instargam-сторис девушки.

На одном из кадров, датированном 1992 годом, молодая Иоланда ван ден Херик позирует в белом слитном купальнике на фоне моря и держит в руке пойманную ею рыбу. Как отметила Белла Хадид, на руке матери — часы бабушки, которые та носила на протяжении 40 лет.

На других снимках, также размещенных в сторис супермодели, Иоланда танцует с подругами в белом боди и мини-юбке.

В феврале Иоланда Хадид приняла участие в показе итальянского люксового бренда Off-White вместе с дочерью. Бывшая модель вышла на подиум в белом пиджаке с черным граффити, бюстгальтере в тон и прямых темно-синих брюках со стрелками из коллекции осень 2020.

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