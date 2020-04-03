Путин предупредил о дефиците нефти в мире

Президент России Владимир Путин предупредил, что из-за нынешней ситуации на рынке в будущем в мире может наступить дефицит нефти. Его слова приводит РИА Новости.

«Спрос неизбежно будет восстанавливаться, так вот отрасль в этой ситуации может столкнуться с ростом дефицита ресурсов, а затем и нефти», — сказал он.

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Ранее в пятницу, 3 апреля, президент провел совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках. По окончании стало известно, что Россия готова договариваться с США и Саудовской Аравией насчет нефти. Говоря о сокращении добычи, президент сказал, что речь может идти о сокращении на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после выхода из соглашения России и Саудовской Аравии. Это вылилось в ценовую войну Москвы и Эр-Рияда, в результате чего стоимость сырья упала до минимумов за 18 лет. В конце марта эталонная Brent стоила ниже 25 долларов, WTI обвалилась до 20 долларов, а российская Urals упала до 10 долларов и обновила минимум с 1999 года.

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