Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Киргизии

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с инфекцией.

«Наступила биологическая смерть больного в возрасте 61 год в Ноокатской территориальной больнице Ошской области», — сказал представитель штаба.

Собеседник агентства добавил, что мужчина недавно прибыл из-за границы. У него также имелись «серьезные сопутствующие заболевания».

По последним данным, в Киргизии зафиксировали более 100 случаев заражения коронавирусом В Бишкеке и других регионах введен комендантский час с 20.00 до 7.00. В мире коронавирусом заразились более миллиона человек, из них более 53 тысяч — умерли, а 211,4 — тысячи вылечились.

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