Зараженная коронавирусом в слезах рассказала о страшных последствиях болезни

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Зараженная коронавирусом жительница английского графства Линкольншир рассказала о страшных последствиях болезни COVID-19. Ее видеообращение опубликовала газета Daily Mirror.

Шэрон Кук (Sharon Cook) госпитализировали 23 марта, и тест на коронавирус оказался положительным. Находясь в больнице, она сняла эмоциональное видео и в слезах описала свое текущее состояние. «Из-за пневмонии у меня произошло заражение крови, поэтому сейчас мне тяжело нормально говорить. Я немного задыхаюсь, но, к счастью, я подключена к аппарату, который обеспечивает меня кислородом», — отметила она.

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Кук напомнила окружающим о важности самоизоляции. «Не выходите из дома, даже если вы очень соскучились по своим друзьям. Это того не стоит. Я уже иду на поправку, но совсем недавно мне было так плохо. Если тогда мне предложили бы эвтаназию, я бы согласилась. Сейчас я не могу двигаться и с трудом дышу, но мое текущее состояние не сравнится с тем, что я уже пережила», — подчеркнула она. Британка призналась, что она скучает по дому и родным.

«Я призываю людей не выходить на улицу, потому что последствия могут быть страшными. Благо, скоро я вернусь домой, и все нормализуется», — заявила она. Кук утверждает, что пневмония COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, совсем не похожа на обычную простуду. «Даже если вы в слабой форме перенесете эту инфекцию, она заставит вас помучиться», — предупредила она.

Ранее сообщалось, что юная медсестра, работающая по 13 часов в день в больнице английского города Саутгемптон, рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов. Ее напугало стремительно растущее число заболевших.

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